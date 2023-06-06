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Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? Galatasaraylı Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?

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Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? merak ediliyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? gündeme geliyor. Peki, Icardi Galatasaray'da kalıyor mu?

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ICARDI GALATASARAY'DA KALIYOR MU?

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için masaya oturdu. PSG onay verirse, statta tam 50 bin kişilik imza töreni yapılması planlanıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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