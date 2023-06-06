Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? Galatasaraylı Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?

Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? merak ediliyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Icardi Galatasaray'da kalıyor mu? gündeme geliyor. Peki, Icardi Galatasaray'da kalıyor mu?

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ICARDI GALATASARAY'DA KALIYOR MU?

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için masaya oturdu. PSG onay verirse, statta tam 50 bin kişilik imza töreni yapılması planlanıyor.