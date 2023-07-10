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Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Son durum! Icardi gidecek mi, GS'de devam edecek mi?

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Son durum! Icardi gidecek mi, GS'de devam edecek mi?

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Icardi Galatasaray'da kalacak mı, sorusunu yanıtı merak edildi. Bu kapsamda Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı gündeme geliyor. İşte, detaylar...

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Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı soruları merak ediliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı gündeme geliyor. Peki, Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Son durum! Icardi gidecek mi, GS'de devam edecek mi?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Fransız ekibi ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek.

Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Gündem Spor Haberler

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