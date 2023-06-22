Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı soruları merak ediliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı gündeme geliyor. Peki, Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularına yanıt aranıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Icardi Galatasaray'da kalacak mı ve Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı soruları merak ediliyor. Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

ICARDI GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferin zor olduğunu belirten Öztürk, "Bu seneyi Suudi Arabistan atılım yılı ilan etmiş. 20 takıma 1'er milyar dolar verildiği söyleniyor. 100-200 milyon euro bütçeye gidiyorlar bir oyuncuya. Bu paralar teklif edilirse biz baş edemeyiz" dedi.

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?