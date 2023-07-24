Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray'ın gözde topçusu Icardi transferi merak ediliyor. Peki, Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi Galatasaray ile sözleşme imzaladı mı, ne zaman gelecek?

Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi

Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi Galatasaray ile sözleşme imzaladı mı, ne zaman gelecek? araştırılıyor. Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle anlaşma yapıp yapmadığı araştırılıyor. Son günlerde gündem olan isim hakkında Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi Galatasaray ile sözleşme imzaladı mı, ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor.

ICARDİ GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı. Di Marzio'da yer alan habere göre Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atıp 8 de asist kaydetti.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993) santrfor mevkisinde oynayan Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi. FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria'nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.