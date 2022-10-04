Galatasaray'ın yeni transferi İcardi geldiği günden beri taraftarın büyük ilgisini çekti. Şimdi ise özel hayatı ile gündemde olan İcardi, eşi Wanda Nara ile sallantılı bir evlilik yaşıyor. Her yaşanan olay ise gündeme hızlıca düşüyor. Galatasaray'ın bay haftası olması nedeniyle ülkesine dönen İcardi taraftarın kafasını karıştırdı. İcardi futbolu bırakacak mı? İcardi futbolu bıraktı mı? İcardi neden ülkesine döndü?

İcardi futbolu bırakacak mı? futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Taraftarlar merakla İcardi futbolu bırakacak mı?sorusuna yanıt arıyor. Arjantin basınında çıkan haber taraftarın akıllarına İcardi futbolu bırakacak mı? sorusunu düşürdü. Galatasaray'ın bay haftası olması nedeniyle ülkesine dönen İcardi taraftarı merakta bıraktı. Eşi ile sallantılı bir evlilik yaşayan İcardi'nin futbolu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Arjantin basınında çıkan haberdeki iddialar kafaları karıştırdı. Peki,İcardi futbolu bırakacak mı? İcardi futbolu bıraktı mı? İcardi neden ülkesine döndü?

İCARDİ FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Galatasaray'ın bay haftası olması nedeniyle İcardi ülkesine dönmüştü. Arjantin basınındaki habere göre ise İcardi'nin futbolu bırakıp, sallantılı olan evliliğini kurtartmak istediği yöndeydi. Eşi Wanda Nara'ya fazla vakit ayıramaması nedeniyle futbolu bırakmak istediği yönünde haberler Arjantin basınında yer alıyor. Bu kararı geçtiğimiz senelerde de verdiği görüldü. Hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara ile barışmazsa futbolu bırakacağını söyleyen İcardi, Wanda Nara'nın barışması ile beraber bu karardan vazgeçtiği söyleniyor. Bu sefer verdiği kararı Wanda Nara'nın da kabul edeceği hakkında söylentiler var.

ERDEN TİMUR İCARDİ'NİN ÜLKESİNE DÖNMESİYLE İLGİLİ NE DEDİ?

İcardi'nin ülkesine dönmesiyle taraftarda İcardi gidiyor mu? sorusu gündeme gelmişti. Erden Timur ise bu söylentilere şöyle cevap verdi; "Evet, Icardi Arjantin'de. Herkes milli takım arasında ülkesine gidiyor. Icardi ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti. İnsanlar ülkesine gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçına bilerek çıkmadığı iddiaları hakkında da konuşan Timur, "Okan hoca zaten söyledi. Icardi'nin son antrenmanda sakatlandığını biliyorum."