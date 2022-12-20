Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İcardi iyileşti mi? İcardi ne zaman dönecek? İcardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve başarılı performansıyla göz dolduran Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Futbolseverler ise arama motorlarında İcardi iyileşti mi? İcardi ne zaman dönecek? İcardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? sorularını araştırıyor.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü. Peki, İcardi iyileşti mi? İcardi ne zaman dönecek? İcardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

İCARDİ FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Fanatik'in haberine göre Icardi'nin ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemediği öğrenildi. Fenerbahçe derbisinde tam olarak hazır olması beklenen Arjantinlinin, 8 Ocak'taki derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam edildiği ve çalışmalara başladığı belirtildi.