Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin konuştu. Buruk Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceğini yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Peki, İcardi Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Icardi derbide oynayacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edebilenler...

Bir süredir sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marco İcardi Süper Lig'in 17.Haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi yıldız futbolcunun derbide oynayıp oynanacağı Futbol gündeminde yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İcardi Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Icardi derbide oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

İCARDİ DEV DERBİDER OYAYABİLECEK Mİ?

İcardi hakkında son güncel açıklama Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk tarafından yapıldı. Okan Buruk, "İcardi, takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı ancak adapte süresi var. İlerleyen günlerde takımla normal antrenmanlarına devam edecek ve Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Ligde pazar günü oynanacak Galatasaray -Fenerbahçe derbisinde golcü oyuncu İcardi nin maç kadrosunda olması beklenmede yıldız futbolcunun kritik müsabakaya yedek kulübesinde başlaması bekleniliyor.