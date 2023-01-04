Süper Lig'de zirve yarışında çok önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Futbolseverler Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili olarak detaylar araştırılırken İcardi FB maçında oynayacak mı, konusu araştırıldı.

Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkın yayın bilgileri edinmeye çalıştı. Zirve yarışında önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı hakkında Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz izleme linki var mı merak edilirken İcardi FB maçında oynayacak mı ile ilgili konular da merak edildi.

İCARDİ FB MAÇINDA DERBİDE OYNAYACAK MI?

Golcü isim Icardi'nin durumuyla ilgili olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İcardi, takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı ancak adapte süresi var. İlerleyen günlerde takımla normal antrenmanlarına devam edecek ve Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.