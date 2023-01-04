Üye Girişi
Haberi Paylaş

İcardi FB maçında oynayacak mı,?

Gündem Haberleri

İcardi FB maçında oynayacak mı,?

Süper Lig'de zirve yarışında çok önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Futbolseverler Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili olarak detaylar araştırılırken İcardi FB maçında oynayacak mı, konusu araştırıldı.

Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı! Asisti yapan isim bombaTaylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı! Asisti yapan isim bomba
CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?

Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkın yayın bilgileri edinmeye çalıştı. Zirve yarışında önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı hakkında Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz izleme linki var mı merak edilirken İcardi FB maçında oynayacak mı ile ilgili konular da merak edildi.

İCARDİ FB MAÇINDA DERBİDE OYNAYACAK MI?

Golcü isim Icardi'nin durumuyla ilgili olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İcardi, takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı ancak adapte süresi var. İlerleyen günlerde takımla normal antrenmanlarına devam edecek ve Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title