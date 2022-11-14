Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'na az zaman kala futbolseverleri heyecan sardı. Kupa heyecanı sürerken bir yandan da Dünya Kupası Milli Takım kadroları merak edildi. Arjantinli yıldız oyuncu İcardi'nin neden Milli Takıma alınmadığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İcardi Dünya Kupasına gitti mi? İcardi neden Milli Takım'a alınmadı? İcardi neden Milli Takım kadrosunda yok?

İcardi neden Milli Takıma alınmadı? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği Dünya Kupası'na az zaman kala sporseverler Milli Takım kadrolarında yer alan futbolcuları merak etti. Arjantin Milli Takımı'nda yer almayan İcardi ise gündem oldu. Peki, İcardi Dünya Kupasına gitti mi? İcardi neden Milli Takım'a alınmadı? İcardi neden Milli Takım kadrosunda yok?

İCARDİ NEDEN MİLLİ TAKIMA ALINMADI?



Galatasaray'ın yıldız oyuncu İcardi'nin neden Arjantin Milli Takımı'na neden alınmadığı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. İddialara göre Milli Takım kadrosuna alınmamasının sebeplerinden biri Wanda Nara ile olan çalkantılı ilişkisi olurken, bir diğer iddia ise Messi ile arasındaki ikili ilişki olarak söyleniyor.