Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen detaylardan bir tanesi de Icardi derbide oynayacak mı? Sorusu oluyor ve Icardi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı merak ediliyor. Peki, Icardi derbide oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Icardi derbide oynayacak mı? Sorusu, derbiye dair en çok merak edilen sorulardan bir tanesi haline geliyor ve Icardi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda eksik ve kart sınırında oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Peki, Icardi derbide oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

ICARDİ DERBİDE OYNAYACAK MI?

Lig'de son 6 mücadeleden de galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine lider olarak gidiyor. Son mağlubiyetini Kayserispor'a karşı alan Galatasaray bu karşılaşmanın ardından Alanyasporla beraber kaldı. sarı-kırmızılılar daha sonra çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrıldı.

ICARDİ GERİ DÖNÜYOR

Dünya Kupası için verilen arada yapılan antrenmanda sakatlanan Arjantinli yıldız, 20 günü tedaviyle geçirdi. Geçen hafta saha çalışmalarına başlayan 29 yaşındaki futbolcu, önceki gün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'ın derbideki en önemli silahı olacak Icardi'nin bu karşılaşmayla takıma dönmesi bekleniyor.

3 OYUNCUSU SAKAT 4 OYUNCUSU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kadroda yer alamayacak. Öte yandan sarı kart sınırında olan Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens Fenerbahçe derbisinde kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.