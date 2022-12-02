Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Futbolseverler ise Icardi derbide oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe maçında var mı? sorularını araştırıyor.

Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? gündemde yer alıyor. Süper Lig'de 8 Ocak'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin detayları merak edilirken bir yandan da Icardi'nin derbide forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Icardi derbide oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Icardi Fenerbahçe maçında var mı?

ICARDİ FENRBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan yıldız futbolcu hakkında açıklama yaptı. Çekilen MR sonucu sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve yırtık tespit edilen Icardi'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray takımının Icardi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklaması şöyle;

"Futbolcumuz Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Bunun üzerine Icardi'nin Fenerbahçe maçına yetiştirilmek istendiği yönünde. Henüz Icardi'nin maçta forma giyip giymeyeceği belli değil. Tahmini olarak1-3 hafta içerisinde iyileşmesi bekleniyor.