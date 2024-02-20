Icardi ceza alacak mı? Icardi taraftara ne yaptı VİDEO linki var mı(Ankaragücü)?

Ankaragücü - Galatasaray 18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve Galatasaray 3-0'lık skorla Galatasaray galip ayrılmıştı. Galatasaray'ın golcüsü Icardi maçta penaltı golü atarak takımına katkı sağladı. Maç sonrası yaşananlarise gündem oldu. Peki, Icardi ceza alacak mı? Icardi taraftara ne yaptı?

ICARDİ CEZA ALACAK MI?

Maçta İcardi'ye yabancı cisim atılması sonrası Icardi'nin taraftarlara mesaj verdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tartışıldı. Mücadelenin ardından bugün sosyal medyada Mauro Icardi'nin Ankaragüçlü taraftarlara yaptığı hareketin videosu düştü. O anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Fenerbahçeli hesaplar İcardi'ye ceza vermesi için çağrıda bulundu. Ancak henüz resmi bir gelişme olmadı.