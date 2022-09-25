İcardi boşandı mı? Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro İcardi, transferinin ardından özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi?

Galatasaray'ın, PSG'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Mauro İcardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde atılan tweet ve çıkan magazin haberlerinin ardından İcardi ve Wanda Nara ile ilgili ayrılıp, ayrılmadığı konusu merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi? sorularını araştırıyor. İşte detaylar;

İCARDİ BOŞANDI MI?