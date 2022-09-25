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İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi?

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İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi?

İcardi boşandı mı? Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro İcardi, transferinin ardından özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi?

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Galatasaray'ın, PSG'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Mauro İcardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde atılan tweet ve çıkan magazin haberlerinin ardından İcardi ve Wanda Nara ile ilgili ayrılıp, ayrılmadığı konusu merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi? sorularını araştırıyor. İşte detaylar;

İCARDİ BOŞANDI MI?

İcardi ile Wanda Nara ile boşandığı yönünde şuan için bir gelişme yaşanmadı. Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

İcardi boşandı mı? Mauro İcardi ayrıldı mı? İcardi, Wanda Nara ilişkisi bitti mi?

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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