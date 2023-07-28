Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Peki, İcardi bonservisi ne kadar, Mauro Icardi maaşı ne kadar

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmılılar önümüzdeki günlerde Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İcardi bonservisi ne kadar, Mauro Icardi maaşı ne kadar

İCARDİ BONSERVİSİ NE KADAR, MAURO ICARDİ MAAŞI NE KADAR

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.

Henüz anlaşma detaylarına dair sayısal bilgiler paylaşılmadı.