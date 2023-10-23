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Icardi, Bayern Münih maçında var mı, oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı, var mı soruları gündeme gelirken Icardi'nin sakatlığı ne zaman biteceği merak ediliyor. Icardi'nin sağlık durumu nasıl ve Galatasaray- Bayern Münih maçında Icardi oynayacak mı soruları araştırılıyor. Peki, Icardi, Bayern Münih maçında var mı, oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl?