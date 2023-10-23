Icardi, Bayern Münih maçında var mı, oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl?
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Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı, var mı soruları gündeme gelirken Icardi'nin sakatlığı ne zaman biteceği merak ediliyor. Icardi'nin sağlık durumu nasıl ve Galatasaray- Bayern Münih maçında Icardi oynayacak mı soruları araştırılıyor. Peki, Icardi, Bayern Münih maçında var mı, oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl?
Ünlü futbolcu Icardi, Beşiktaş derbisi sonrası sakatlandı. Ardından Bayern Münih- Galatasaray maçında Icardi oynayacak mı merak ediliyor. Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Icardi, Bayern Münih maçında var mı, oynayacak mı? Icardi'nin sakatlığı ne zaman bitecek, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Salı günü oynanacak Bayern Münih maçına iğneyle çıkabilir. Tedavisi devam eden İcardi'nin forma giyememesi durumunda ise kritik maçta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta görev yapacaktır.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Başarılı golcü, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleye iğneyle çıkabilir. Icardi'nin tedavisi hala devam ediyor.
Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında oynanamaması durumunda ise Okan Buruk'un B planı hazır. Buruk, Arjantinli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek.