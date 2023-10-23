Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileğinde peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin salı günü oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında forma giymesinin ancak iğneyle mümkün olabileceği fakat teknik direktör Okan Buruk futbolcusunun sakatlığını daha ileri götürmek istemediği için riske girmeyeceği iddia ediliyor. Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

GALATASARAY'DAN ICARDİ AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer ver

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Beşiktaş maçında sağ ayak bileğine aldığı darbenin ardından karşılaşma sonrasında stadyumdan sekerek ayrılmıştı. İşte Mauro Icardi'nin derbide sakatlandığı pozisyon:

ICARDİ, BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray muhabirlerinin konu hakkındaki ifadeleri:

Burhan Can Terzi:"Florya'dan aldığım bilgilere göre Mauro Icardi iğneyle oynayacak."

Nevzat Dindar: "Mauro Icardi'de iyi haber herhangi bir yırtık, kırık vs olmaması. kötü haber ise çok ağrısının bulunması.. Bayern Münih maçı için durumu belirsiz." dedi.

Cumhur Önder Arslan : "Icardi'nin durumu bugün, yarın ve salı takip edilecek. Sağlık heyeti ve teknik heyet, Icardi'nin sonraki maçlarda durumunu olumsuz etkileyebilecek en ufak bir şey için riske girmeyecek. Icardi için "Bayern Münih maçında oynar veya oynayamaz" demek için henüz erken." dedi.

Emre Kaplan:"Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında iğneyle oynama ihtimali var." dedi.

Yakup Çınar:"Icardi'nin durumunu 2-3 uzmana sordum. Çok ciddi bir sakatlık değil. Ancak ağrılar oyun kalitesini mutlaka etkiler. Icardi ağrı eşiği çok yüksek bir oyuncu. İğneyle de olsa bu maça çıkmak isteyecektir. Maç günü son durumu netlik kazanır." dedi.

Kutlu Akpınar:"Icardi konusunda aceleci konuşmak hata olur. Ağrısı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak için oynadığı maçlar var. Durumu maç günü netleşir." dedi.

Kaya Temel: "Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili doktorlardan aldığım bilgi; 2-3 gün içerisinde toparlayabilir. Çok ciddi bir sakatlık olduğu düşünülmüyor. Icardi zorlarsa Bayern Münih maçında oynar." dedi.