Mauro Icardi, attığı 1 müthiş gol ve galibiyet golündeki asistiyle playy-off turunda yıldızlaştı. Spor yorumcuları Icardi'nin performansını överken Icardi Ballon d'Or adayı olacak mı gündem oldu. Peki, Icardi Ballon d'Or adayı olacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 90+3'te gelen golle 3-2 mağlup etti. 2. Maçta da yıldız futbolcudan aynı performans beklenirken spor yorumcularından iddiaları açıklamalar geldi. Icardi Ballon d'Or adayı olacak mı sorusu akıllara geldi.

ICARDİ BALLON D'OR ADAYI OLACAK MI?

Arjantin doğumlu olan Mauro Icardi geçen yıl Galatasaray'da çıktığı 24 maçta 22 kez fileleri sarstı ve 7 asist yaptı. Kupa koleksiyonuna Süper Lig'deki ilk yılında şampiyonluk ekledi. Kiralık sözleşmesi bitince kulübü Paris Saint Germain'e geri dönen Arjantinli süperstar, Galatasaray'daki unutulmaz macerasına devam dedi.

Icardi bu yıl ligde 2, Avrupa'da ise 2 gol 1 asist kaydederek takımına katkı verdi.

Icardi Ballon d'Or adaylığı konusunda henüz bir açıklama gelmezken, spor gündeminde sık sık bu konuya dair yorumlar yapılıyor.