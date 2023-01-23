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İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?

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İcardi 'Aşkın Olayım' sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?

Galatasaray, İcardi'ye bir jest yaptı. Mauro İcardi'nin iç saha maçı gollerinden sonra statta 'Aşkın Olayım' şarkısı çalacak. Galatasaray yönetimi, şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onur'dan izin aldı. Peki, İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?

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Sarı Kırmızılı kulüp, son haftalardaki performansıyla takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro İcardi'ye unutamayacağı bir jest yaptı. Gol atınca tüm taraftarlar "Aşkın Olayım"şarkısını söyleyecek. Peki, İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?

İCARDİ "AŞKIN OLAYIM" SÖZLERİ!

Söz - Müzik : Onurr

"Aşkın Olayım" şarkı sözerl ile...

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor

Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle

Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

Gel bir sarayım, aşkın olayım

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor

Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle

Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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