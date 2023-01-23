İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?
Gündem Haberleri
Galatasaray, İcardi'ye bir jest yaptı. Mauro İcardi'nin iç saha maçı gollerinden sonra statta 'Aşkın Olayım' şarkısı çalacak. Galatasaray yönetimi, şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onur'dan izin aldı. Peki, İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?
Sarı Kırmızılı kulüp, son haftalardaki performansıyla takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro İcardi'ye unutamayacağı bir jest yaptı. Gol atınca tüm taraftarlar "Aşkın Olayım"şarkısını söyleyecek. Peki, İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?
İCARDİ "AŞKIN OLAYIM" SÖZLERİ!
Söz - Müzik : Onurr
"Aşkın Olayım" şarkı sözerl ile...
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım
Gel bir sarayım, aşkın olayım
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım