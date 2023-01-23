İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?

Galatasaray, İcardi'ye bir jest yaptı. Mauro İcardi'nin iç saha maçı gollerinden sonra statta 'Aşkın Olayım' şarkısı çalacak. Galatasaray yönetimi, şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onur'dan izin aldı. Peki, İcardi "Aşkın Olayım" sözleri! Aşkın Olayım şarkısı kimin?