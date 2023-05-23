Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle!

Gündem Haberleri

Sosyal medyada gündem olan futbolcu Icardi'nin Aşkın Olayım videosu dakikalar içinde binlerce kişi izledi. Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle! araştırılıyor. Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle!

Maç sonuna da damga vurdu! Mauro Icardi'den Galatasaray'a övgü: Kelimeler kifayetsizMaç sonuna da damga vurdu! Mauro Icardi'den Galatasaray'a övgü: Kelimeler kifayetsiz

Ünlü futbolcu Icardi sosyal medya hesabından Aşkın Olayım şarkısıyla gündem oldu. Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle! Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle! merak ediliyor. Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle! Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle! Detaylar haberimizdedir…

ICARDI AŞKIN OLAYIM ŞARKISINI SÖYLEDİ

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi ve kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.

ICARDI AŞKIN OLAYIM VIDEO İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title