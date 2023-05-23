Icardi Aşkın Olayım şarkısını söyledi! Icardi Aşkın Olayım video izle!
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ICARDI AŞKIN OLAYIM ŞARKISINI SÖYLEDİ
Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi ve kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.
ICARDI AŞKIN OLAYIM VIDEO İZLE!
May 22, 2023