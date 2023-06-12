Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a transfer olduğu iddia edilmişti. Peki, Icardi Al Taawon'a mı gidecek? İcardi Arabistan'a mı gidiyor?

Icardi Al Taawon'a mı gidecek? İcardi Arabistan'a mı gidiyor soruları son günlerde en çok merak eilen konular arasında yer alıyor. Peki, Icardi Al Taawon'a mı gidecek? İcardi Arabistan'a mı gidiyor?

ICARDİ AL TAAWON'A MI GİDECEK?

TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993, Arjantin), santrfor mevkisinde oynayan İtalyan asıllı Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'teAvrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi, takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübün tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı ; Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon €'ya satın alarak kadrosuna kattı.

Icardi'nin millî takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça çıkabildi ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin millî takımından çok fazla davet almaması genellikle 2013-2022 arası evli kaldığı Wanda Nara'nın, 2013'te eski eşi Maxi López'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilir.