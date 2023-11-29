Icadi'nin iptal edilen golü ofsayt mı? (Galatasaray – Manchester United)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1'lik konuk takımın üstünlüğü var. Peki, Icadi'nin iptal edilen golü ofsayt mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanıyor. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Icadi'nin iptal edilen golü ofsayt mı, araştırıldı.

GALATASARAY MANCHESTER'İ KONUK EDİYOR

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

İLK 11 ' LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Manchester United; Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

Icadi'nin iptal edilen golündeofsayt kararı çıktı. Ekrana gele görüntüde Icardi'nin sol omuzunun önde olduğu görüldü.