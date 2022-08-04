İnsanlar sıkıntılı dönemlerden geçerken yaşanan iç sıkıntısının sebebini merak ediyor. Bir çok insanın canı sıkılıyor ve bu can veya diğer ismiyle iç sıkıntısının nedenini merak ediyor. Peki, İç sıkıntısı neden olur? İç sıkıntısından kurtulma yolları nelerdir? İç sıkıntısı nedir? İç sıkıntısının nedenleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

İÇ SIKINTISI NEDİR?

İç sıkıntısı sebepsiz yere endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halidir. Bu durum kişide kalp çarpıntısı, solunum hızlanması, sindirim zorluğu ve kramplar gibi şikayetlere yol açabilmektedir.

Kişide herhangi bir hastalık yoksa ruhsal sorunların akabinde veya birden gelişen korku ve heyecan durumlarından sonra iç sıkıntısı yaşanabilir. Bu tip vakalarda kimi zaman iç sıkıntısı dışında kalp ve akciğer gibi önemli diğer organlarda bir hastalık olabilir. Bu sebeple kesiş teşhis için elektrokardiyografi ve radyografi gibi tetkikler yapılmalı ve organik bir hastalık olup olmadığı tespit edilmelidir.

Fiziksel açında bir sağlık sorunu olmadığı tespit ediğinde, iç sıkıntısı için gerekli görüldüğü takdirde psikolojik destek alınarak tedavi yoluna gidilmelidir. Hayattan umudu olmayan insanların, sık sık psikolojik yıkımlar yaşayan insanların, önemli bir sınava hazırlanan öğrencilerin, uzun süre işsizlik ve geçim kaygısı yaşayan kişilerin ve daha birçok sorunla boğuşan kişilerin sürekli iç sıkıntısı şikâyeti ile yaşadıkları görülmüştür. Bu sebeple bazı psikolojik sorunlarından üstesinden gelerek iç sıkıntısına çözüm bulabilmek için uzman desteği faydalı olabilir.

İÇ SIKINTISININ NEDENLERİ NELER?

İşsizlik

Geçim kaygısı

Çocukluk döneminde yaşanan travmalar

Aile içinde yaşanan manevi sorunlar

Aile içinde yaşanan maddi sorunlar

İkili ilişkilerde yaşanan huzursuzluk

İkili ilişkilerde yaşanan psikolojik şiddet bunlardan bazılarıdır.

İÇ SIKINTISI NASIL GEÇER?

Her insan hayatında stresle başa çıkmak zorunda kalabiliyor. Stres ilerleyen süreçlerde kişileri olumsuz olarak etkileyebiliyor. Stres, zamanla kişilerde iç sıkıntısı oluşturabiliyor. İç sıkıntısı yaşayan her insan, kendini daha iyi hissetmenin yollarını arıyor.

İç sıkıntısında kişilerin kafalarını dağıtacak aktivitelerle uğraşması önerilir. Film izlemek veya spor yapmak, iç sıkıntısına yardımcı olan etkenlerdir. Kişilerin arkadaşlarıyla güzel vakitler geçirmesi, iç sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır. İnsanların her zaman kendilerini mutlu hissettiği alanları yönelmesi gerekir.

Yemekle uğraşın

Mutfakta daha önce denemediğiniz yemekler, tatlılar ve kekler yapın.

Yeni kıyafet kombinasyonları deneyin

Farklı kıyafetlerle yeni kombinasyonlar deneyin

Arkadaşlarınızla görüşün

Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli faaliyetlere katılın

Fotoğraflarla ilgilenin

Eski aile albümlerinize bakın veya yeni resimler çekerek kendinize ait bir pano oluşturun

Film izleyin

Ruh halinize uyan bir film seçin ve patlamış mısır eşliğinde seyredin.

Yürüyüş yapın

Sevdiğiniz şarkıları dinleyerek yürüyüşler yapın

Yazı yazın

İçinizi dökebileceğiniz bir kağıda yazılar yazın

İyilik yapın

Akrabalarınıza, huzur evlerine veya çocuk yuvalarına ziyaretlerde bulunun. Ayrıca bu kişilere ufak hediyeler de verebilirsiniz.

İÇ SIKINTISINDAN KURTULMA YOLLARI NELERDİR?

İç sıkıntı yaşayanlar kendilerini mutsuz ve hüzünlü hissedebilir. Yürüyüş yapmak veya internet üzerinde video izleme, iç sıkıntısına iyi gelen aktivitelerdir. Bireyler yaparken mutlu oldukları aktivitelere yönelmesi gerekiyor.

Kendini huzurlu ve mutlu hissedecek ortamlarda bulunmalıdır. Kişilerin huzursuz olması ve iç sıkıntı yaşaması, kısa süre içinde düzeltilebilir. Fotoğraflarla ilgilenmek veya arkadaşlarla güzel sohbetler etmek, yapılacak aktiviteler arasındadır.