IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı'ndan İskenderun'daki yaşam alanında çocukların yüzlerini güldüren etkinlik

HATAY - IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı'nın, İskenderun'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa ettiği bin 500 kişilik yaşam alanı geçtiğimiz ay açıldı. Yaşam alanı, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bölge halkına barınma konusunda destek vermek üzere hayata geçirildi. Yaşam alanının, sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, depremden etkilenen vatandaşların günlük hayatlarının içindeki her türlü unsura cevap veren, yuva olarak nitelendirilebilecek bir yapı olması amaçlandı. Bu doğrultuda yaşam alanında; mutfak, çamaşırhane, banyonun yanı sıra revir, çocuk parkı, öğrenciler için okul, kütüphane, spor sahası, lokal, güvenlik, soğuk depolama alanı gibi mekanlar bir arada yer alıyor. Yaşam merkezinde ayrıca günde 5 bin kişiye kadar sıcak yemek servisi yapılıyor.

Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor

IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, bölgedeki vatandaşların güvenli bir şekilde barınmalarına ve özellikle çocuklara destek olmaya öncelik veriyor. Yaşam merkezinde, depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerini biraz olsun azaltabilmek amacıyla çocuklara çeşitli etkinlikler sunularak onların sosyalleşmeleri sağlanıyor. Bu doğrultuda düzenlenen 'IC Mutluluk Harekatı' çerçevesinde çocuklar için Antalya'daki IC Hotels'dan özel olarak animasyon ekibi getirildi. Animasyon ekibinin birbirinden renkli gösterileriyle çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer çocuklara yönelik etkinlikle ilgili, "Animasyon ekiplerimiz çocukların yüzlerini güldürüyorlar. Etkinliklerimiz devam edecek. Konser ve tiyatro etkinliklerimiz olacak. Çeşitli organizasyonlarla hem kadınlarımıza hem de çocuklarımıza güzel imkanlar sunmak istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Gaye Dönmez de "Burada çok eğleniyorum. Yüz boyama etkinlikleri yapıyoruz. Balon dağıtıyorlar. Çok mutluyum. Bizimle burada çok güzel ilgileniyorlar. Çocuklar çok güzel bir ortamda yetişiyorlar. Bizler için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Burada güvende hissediyoruz" sözleri ile yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Yaşam merkezindeki ilk öğretim okulunda 200'e yakın öğrenci eğitimini sürdürüyor

IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı'nın deprem felaketinin ilk anından itibaren yaptığı çalışmalar ve devam eden süreçle ilgili, "Ekibimizle hep birlikte Hatay'da enkazda kurtarma çalışmalarına katıldık. Binden fazla vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Tüm ekibimiz ve ekipmanlarımızla sahada yer aldık. Barınma önemli bir ihtiyaç. Bu doğrultuda IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı olarak bin 500 kişi kapasiteli 200 konteyner yaptık. Yaşam alanımızda şu anda 860 vatandaşımız yaşıyor. Barınma için gerekli şartlar yerine getirildi ancak farklı imkanlar da sunmak istedik. Çocuklar için kreş açtık. Kreşimiz daha sonra çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyal tedarik edilerek, M.E.B. tarafından ilk öğretim okulu haline getirildi. 200'e yakın öğrencimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Kadınlarımız için yaşam alanı içinde bir merkez bulunuyor. Kadınların gelişimleri ve iyileşmeleri için Halk Eğitim iş birliği ile eğitimler başlattık" ifadelerini kullandı.