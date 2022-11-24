Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulması için kanun teklifi TBMM'den geçti. Son gelişmeye göre Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Peki, İç Güvenlik Fakültesi nedir, kimler başvurabilecek? Yeni İç Güvenlik Fakültesi başvuru şartları nelerdir?

İç Güvenlik Fakültesi başvuru şartları ve kimlerin başvuru yapabileceği, Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi'nin TBMM'den geçmesiyle gündeme geldi. Bir süredir gündemde yer alan kanun teklifinde, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Peki, İç Güvenlik Fakültesi nedir, kimler başvurabilecek? Yeni İç Güvenlik Fakültesi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ NEDİR?

AK Parti Antalya milletvekili Kemal Çelik ve 69 milletvekilinin Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Teklif kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.

İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak.

EĞİTİM SÜRESİ KAÇ SENE?

İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacaklar. İç Güvenlik Fakültesi'nde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecekler.