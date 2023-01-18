İç Denetçi sınav sonuçları açıklandı! İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından 24 Aralık 2022 tarihinde uygulanan İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavının sonuçları heyecanla sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyordu. Peki, İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı açıklandı mı? İşte İç Denetçi sınav sonuçları sonuç sorgulama ekranı!

İç Denetçi sınav sonuçları bir süredir İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla sonuçlanması bekleniyordu. Bu nedenle İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı açıklandı mı? Sorusu gündemde yer alıyordu. Peki, İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı açıklandı mı? İşte İç Denetçi sınav sonuçları sonuç sorgulama ekranı! Yapılan duyuru ile birlikte İç Denetçi sınav sonuçları açıklandı!

İÇ DENETÇİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Ocak 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Aşağıda yer alan kısımdan İç Denetçi sınav sonuçları sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

İÇ DENETÇİ SINAV SONUÇLARI SONUÇ SORGULAMA EKRANI