İç çamaşırsız pozunu paylaşan Didem Soydan'dan 'Cinsel organını aç da rahatla' diyen takipçisine yanıt: Kendinizinkini görebilirsiniz

Sosyal medya hesabından cüretkar fotoğraflarını paylaşan Didem Soydan, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poza "Aç da rahatla" yorumunu yapan takipçisine sessiz kalmadı. Takipçisine sitem eden Soydan, "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi dolayısıyla ayna karşısına geçip kendinizinkini görebilirsiniz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili sözlerinden dolayı günlerce konuşulan Didem Soydan, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği derin yırtmaç detaylı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Soydan kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına "Aç da rahatla" diyen takipçisine cevap verdi.

"AÇ DA ÜLKE MERAKI GİTSİN"

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Didem Soydan, son olarak Instagram hesabından derin yırtmaç detaylı lacivert elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken bir takip takipçisi"Güzel insan açta şu ülke merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" dedi.

DİDEM SOYDAN'DAN CEVAP: AYNI KARŞISINDA KENDİNİZİNKİNE BAKIN

Takipçisinin yorumuna sessiz kalmayan Soydan ise "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler" yanıtını verdi.