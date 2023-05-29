Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadro planlaması ve yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu. Peki İbrahimoviç Adana Demirspor'a mı gelecek? İbrahimoviç Adana Demirspor transfer iddiası doğru mu?

İbrahimoviç Adana Demirspor'a mı gelecek? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadro planlaması ve yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu. Peki İbrahimoviç Adana Demirspor'a mı gelecek? İbrahimoviç Adana Demirspor transfer iddiası doğru mu? Detaylar...

İBRAHİMOVİÇ ADANA DEMİRSPOR'A MI GELECEK?

Süper Lig ekibi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadro planlaması ve yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu. Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor" dedi.

"AVRUPA'YA GİDERSEK ONA GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

2 ay öncesinden gelecek sezon planlaması yaptıklarını belirten Sancak, "Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız" dedi.

"IBRAHIMOVIC, ADANA DEMİRSPOR İLE ANILIYOR"

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren başkan, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım" ifadelerini kullandı.