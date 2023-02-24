Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu ifade edildi. Peki, İbrahim Zabun kimdir? Kuyumcu İbrahim Zabun kimdir?

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Teslim aldıkları altın kemerlerin izini emniyet ekipleri, 78 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğunu tespit etti. Deprem felaketinde yerle bir olan Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı konusunda açıklama geldi. Peki, İbrahim Zabun kimdir? Kuyumcu İbrahim Zabun yaşıyor mu?

İBRAHİM ZABUN KİMDİR?

Teslim aldıkları altın kemerlerin izini emniyet ekipleri, 78 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğunu tespit etti. Deprem felaketinde yerle bir olan Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza edilen altınların yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.

İBRAHİM ZABUN YAŞIYOR MU?

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e konuşan Akif Zabun'un oğlu Hayrettin Zabun, babasının hayatta olduğunu belirtirken altınların kendisiyle alakalarının olmadığını belirtti. Zabun, enkazın bulunduğu binada babasının 2 sene evvel oturduğunu bu nedenle altınların babasının sanılabileceğini ifade ederken hayatta olduğunu belirtirken altınların kendisiyle alakasının olmadığını ifade etti. Zabun ayrıca bölgede başka kuyumcuların da oturduğunu belirtti.