Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İbrahim Yumaklı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İbrahim Yumaklı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İbrahim Yumaklı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İbrahim Yumaklı'nın hayatını araştırıyor. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI KİM?

Tarım ve Orman Bakanı, İbrahim Yumaklı'dır.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

1969 yılında Kastamonu'da doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak iş hayatına başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti.

İbrahim Yumaklı

Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüttü. Ekim 2016 tarihinden itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yaptı.

7 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirildi. 3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. İngilizce bilen YUMAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.?