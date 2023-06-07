2023 Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İbrahim Yumaklı ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İbrahim Yumaklı geliyor. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

İbrahim Yumaklı, (d. 1969, Kastamonu) Türk bürokrat ve siyasetçi. 4 Haziran 2023'ten beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.

İlk yılları ve eğitimi

İbrahim Yumaklı 1969 yılında Kastamonu'da doğdu. Bakırköy İmam Hatip Lisesinin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleki kariyeri

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Al Jazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

Siyasi kariyeri

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022'de yayımlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 67. Türkiye Hükûmeti'nde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.