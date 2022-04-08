İbrahim Yumaklı kimdir? İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı. Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir. İşte, detaylar…

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

İbrahim Yumaklı, 1992'de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1993'te Marshall Boya A.Ş.'de İthalat İs¸lemleri Uzmanı olarak başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile bagˆlı grup s¸irketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011'de Al Jazeera Türkiye'ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV'de Genel Müdürlük ve Ocak-Ekim 2016 arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

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