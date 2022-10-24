2021'de TRT 1 de yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Uygar Özçelik tarafından canlandırılmaktadır. Peki, İbrahim Yınal kimdir? Tarihte İbrahim Yınal kimdir? Uygar Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Uygar Özçelik hayatı ve biyografisi nedir?

Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi. Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Peki, İbrahim Yınal kimdir? Tarihte İbrahim Yınal kimdir? Uygar Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Uygar Özçelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

İBRAHİM YINAL KİMDİR?

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi.

Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi. Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.

Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey'le beraber Bizans topraklarına girdi. Gürcü Dükü IV. Liparit'in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğrattı (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.)

Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı. 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürüdü. Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı. Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal'ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni'me tarafından yazılmıştır. Ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamış olup, Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan'da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.

2021'de TRT 1 de yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Uygar Özçelik tarafından canlandırılmaktadır.

UYGAR ÖZÇELİK KİMDİR?

Oyuncu / Yönetmen / Yardımcı Yönetmen. 1983, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Aktif olarak tiyatro yapan Uygar Özçelik, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldığı tiyatro oyunları yanı sıra 2006 yılından itibaren Kaybolan Yıllar, Fi ve Şeref Meselesi gibi birçok dizide yer aldı.

İzleyici onu Kaybolan Yıllar dizisinde "Avşar" karakteri ile tanıdı. Uygar Özçelik, daha sonra Genco dizisinde "Ejder" karakteri ile popülaritesini arttırdı.Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Bırak İçeri Gireyim / Oyuncu - 2019

Bayrak / Oyuncu - 2017

10 11 12 / Yardımcı Yönetmen - 2016

Küheylan / Yönetmen - 2016

Ay Ecesi / Ferhad - 2012

İmparatorluk Kuranlar / Şümürz - 2010

Ajans:Oyuncu Dükkanı

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Alparslan Büyük Selçuklu (İbrahim Yınal Bey, TV Dizisi 2022)

Arıza (Rasim, TV Dizisi 2020-2021)

Aşk, Büyü, vs. (Gökhan, Sinema Filmi 2019)

Aşk Ağlatır (Semih, TV Dizisi 2019)

Gülperi (Mehmet, TV Dizisi 2019)

İstanbullu Gelin (TV Dizisi 2019)

8. Gün (Engin, TV Dizisi 2018)

7 Yüz(Mehmet, TV Dizisi 2017)

Fi (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2017)

Ne Münasebet (TV Dizisi 2015)

Şeref Meselesi (Namık, TV Dizisi 2014)

Guruldayan Kalpler (Gürbüz, Sinema Filmi 2014)

Küçük Kadınlar (TV Dizisi Ömer/Ragıp, 2009-2010)

Avrupa Yakası (TV Dizisi Konuk Oyuncu, 2009)

Genco (Ejder, TV Dizisi 2007)

Kaybolan Yıllar (Avşar, TV Dizisi 2006)

Tv Programları:

Disko Kralı(Okan Bayülgen'le birlikte)