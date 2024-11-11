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İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?

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Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki, İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Peki, İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?

İBRAHİM YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerden sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor.

İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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