Trabzonspor'un unutulmaz yıldız ismi İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'a transfer oldu. Taraftarlar Yattara'yı büyük bir coşku ile karşıladı. Bu haberin ardından İbrahim Yattara kimdir? diye araştırılıyor. Peki, İbrahim Yattara kimdir? İbrahim Yattara kaç yaşında, nereli? İbrahim Yattara hangi takıma transfer oldu? İbrahim Yattara hayatı ve biyografisi nedir?

Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'a transfer olan İbrahim Yatttara'nın hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Yattara kimdir? İbrahim Yattara kaç yaşında, nereli? İbrahim Yattara hangi takıma transfer oldu? İbrahim Yattara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBRAHİM YATTARA KİMDİR?

İbrahim Yattara (d. 3 Haziran 1980) Gineli eski millî futbolcudur.

Futbola ülkesi Gine takımlarından San Garedi'nin altyapısında başladı. 1998'de aynı kulüpte profesyonel oldu. Bir yıldan kısa süre Athlético de Coléah'ta top koşturan Yattara, 2000'de Belçika ekiplerinden Royal Antwerp ile anlaştı. 2003 yılında kariyerinin büyük bir kısmını teşkil eden Trabzonspor'a 400 bin dolar karşılığında transfer oldu. Trabzonspor kariyerinde inişli çıkışlı dönemler yaşayan Yattara, Trabzonspor kariyerinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye'de beş yıldan fazla zaman geçiren Yattara, Türk vatandaşlığı için başvurma hakkı kazandı ve başvuruda bulundu. Önceleri başvurusu kabul edilmese de 29 Ekim 2010'da resmen Türk vatandaşı oldu. 2016 Survivor'da ünlüler takımında yarışmacı oldu. Daha sonra Survivor'un 122. günü adaya veda ederek Survivor 2016'nın dokuzuncusu oldu.

İbrahim Yattara 1980 senesinde Gine'de dünyaya gelmiştir. 10 yaşında futbola merak salan İbrahim Yattara ülkesinin en iyi takımlarından olan San Garedi kulübü ile futbol kariyerine başlamıştır. İbrahim Yattara 1990 yılından 1998 yılına kadar tam 8 sene bu takımın altyapısında forma giymiştir. 8 senelik bir altyapı kariyerinden sonra 18 yaşında profesyonel futbol hayatına başlamıştır.

Gine'nin en iyi kulüplerinden olan San Garedi 1998 yılında İbrahim Yattara'ya sözleşme teklif etmiş ve böylece İbrahim Yattara'nın profesyonel futbol hayatı başlamıştır. 1998 yılından 2000 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 16 maçta 12 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştır. Daha sonra 2000 yılında Gine'nin en iyi takımlarından olan Atletico De Coleah takımı oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için kulübü ve oyuncu ile anlaşmıştır. Burada yaklaşık olarak 1 sezon forma giydikten sonra 32 maçta 16 gol atarak verimli bir sezon geçirmiştir.

Belçika ekiplerinden olan Royal Antwerp İbrahim Yattara'yı 2001 yılında keşfederek oyuncuyu satın almak için girişimlerde bulunmuştur. 2001 yılında Royal Antwerp kulübü oyuncu ve kulübüne resmi teklifte bulunmuş ve böylece oyuncunun futbol kariyerinde ilk Avrupa macerası başlamıştır. Belçika ekibinde 2 sene futbol hayatına devam etmiş olan İbrahim Yattara 68 maçta sağ açık mevkisinde 10 gol kaydetmiştir. 2003 yılında ise Trabzonspor oyuncuyu satın almak için kulübü ile anlaşmıştır.

İbrahim Yattara'nın böylelikle ilk süper lig kariyeri macerası 2003 yılında başlamıştır. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer olan İbrahim Yattara Trabzonspor tarihinde en fazla forma giymiş olan yabancı futbolculardan birisi olmuştur. Tam 187 maça çıkmış olan İbrahim Yattara 39 gol kaydetmiş ve Trabzonspor'un efsanevi futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Trabzonspor'da tam 8 sene futbol oynamıştır. Süper liginde en istikrarlı ve en değerli futbolcularından biri olmuştur.

Trabzonspor forması ile 2011 yılında ayrılan İbrahim Yattara'nın yolu bu sefer Arap ülkelerinden olan Suudi Arabistan olmuştur. Al Shabab takımı ile anlaşmış ve burada sadece 1 sezon forma giymiştir. 14 maçta 4 gol atmıştır. 2012 yılında futbolcuya e kulübüne teklif yapan Mersin İdman Yurdu İbrahim Yattara'yı satın almıştır. Mersin İdman Yurdu'da sadece 1 sezon oynayabilen ve bu 1 sezonda ise 4 maça çıkan İbrahim Yattara bekleneni verememiştir. 2013 yılında Belçika kulüplerinden olan La Louviere kulübü ile anlaşarak kariyerini bu kulüpte noktalamıştır. Belçika ekibi ile 19 maça çıkan İbrahim Yattara 4 gol atmıştır. 2015 yılında futboldan emekli olmuştur.

İbrahim Yattara kariyeri boyunca 340 maça çıkmış ve bu maçlarda 85 gol atmıştır.

İbrahim Yattara'nın Milli Takım Geçmişi

İbrahim Yattara milli takım formasını ilk kez 2002 yılında giymiştir. 2002 yılında Gine milli takımına çağrılan oyuncu 2012 yılına kadar tam 10 sene Gine milli takım forması giymiştir. 37 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmiştir.

İbrahim Yattara'nın Antrenörlük Geçmişi

2020 yılı itibari ile İstanbulspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır.