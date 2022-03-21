Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına son olarak İbrahim Üzülmez eklendi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri sebebiyle Önder Karaveli'nin az olan kredisi tükenme noktasına geldi. Karaveli'nin yerine yabancı hocalar konuşulurken İbrahim Üzülmez ismi herkesi şaşırttı. İbrahim Üzülmez kimdir? İbrahim Üzülmez hangi takımlarda oynadı, hangi takımları yönetti?

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mart 1974

48yaşında

İzmit

Boy: 1,75 m

16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi kulüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş´a transfer oldu.

Beşiktaş´ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş´tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kalmıştır. Daha sonra ikisi de affedilmiş, ancak bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetmiştir. Sezonunun son haftadaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazıbandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray ve bu sezon oynanan Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık FC Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştır.

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı. 13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

A Millî Futbol Takım'a ilk kez 12 Şubat 2003'te Ukrayna ile oynanan maç için çağrıldı ve o maçın ilk yarısında oynayarak millî oldu. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3. olan takımın 4 maçında 90 dakika forma giydi. İlk ve tek golünü ise golünü 2 Haziran 2009 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta attı.

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