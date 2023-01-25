Mimarlık, iç tasarım ve peyzaj tasarımı hizmetleri veren İbrahim Tuğbay, alanında gösterdiği başarı ile dikkatleri çekiyor. Sektörün önde gelen isimleri arasına yazdıran Tuğbay hakkında İbrahim Tuğbay kimdir, sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, İbrahim Tuğbay kimdir? İbrahim Tuğbay hayatı ve biyografisi!

İş dünyasının önemli isimlerinden İbrahim Tuğbay başarılı faaliyetleri ile adından söz ettiriyor. Kendi şirketi olan Tuğbay Mimarlık şirketinde faaliyetlerini yürüten Tuğbay hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İbrahim Tuğbay kimdir? İşte, detaylar….

İBRAHİM TUĞBAY KİMDİR?

Mimar İbrahim Tuğbay, 15 Kasım 1993 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. İbrahim Tuğbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Bölümü'nde masterına devam ediyor.

İbrahim Tuğbay

Kendi şirketi olan Tuğbay Mimarlık şirketinde mimar olarak görev alan İbrahim Tuğbay, mimarlık, iç tasarım ve peyzaj tasarımı hizmetleri veriyor. Sektörde 5'inci yılını dolduran Tuğbay, bugüne kadar yalı, villa, lüks konut, restoran, otel ve toplu konut projeleriyle başarılı işlere imza attı. 138 kişilik alanında uzman şantiye ofis ve mobilya ekibiyle çalışmalarına son sürat devam ediyor.

PROJELERİ

2022 yılını 12 uygulama ve 4 tasarım projesi olmak üzere 16 proje ile tamamlayan Tuğbay Mimarlık şirketinin Çeşme ve Bodrum Yalıkavak villa projeleri de devam ediyor.

Uzun yıllardır sektördeki tecrübesini yurt dışına da taşıyan İbrahim Tuğbay, Ukrayna'da 3 proje, Almanya'da 1, Somali'de de 1 projeye imzasını attı. Ayrıca, BIM4Turkey kurucu üyeliği halen devam ediyor.