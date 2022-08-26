25 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde aracı ile Bodrum, Yalıkavak istikametine ilerleyen İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazası sonucunda hastaneye kaldırıldı. Peki İbrahim Tatlıses yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses'in kaza görüntüleri!

25 Ağustos Perşembe günü aracı ile trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu sevenleri ve hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Merak edilenler arasında İbrahim Tatlıses'in kaza görüntüleri de yer alıyor. Peki İbrahim Tatlıses yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses'in kaza görüntüleri!

İBRAHİM TATLISES YAŞIYOR MU?

Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastaneden paylaştığı görüntüler ise sevenlerinin yüzünü güldürdü. Aynı gün içerisinde ölümden dönen Tatlıses, 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi. Ayağındaki kırık nedeniyle konserinde oturarak parçaları seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi.

İBRAHİM TATLISES'İN KAZA GÖRÜNTÜLERİ

Geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses kazadan sonra şu sözleri söyledi;

Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.