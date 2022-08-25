Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl, yaralı mı merak ediliyor. İbrahim Tatlıses hangi hastaneye kaldırıldığı araştırılıyor. Peki, İbrahim Tatlıses yaralı mı, sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses hangi hastaneye kaldırıldı?

İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses yaralı mı, sağlık durumu nasıl ve İbrahim Tatlıses hangi hastaneye kaldırıldı soruları merak ediliyor. İbrahim Tatlıses yaralı mı, sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses hangi hastaneye kaldırıldı? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES HANGİ HASTANEYE KALDIRILDI?

İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı öğrenildi. Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İbrahim Tatlıses'in henüz hangi hastaneye kaldırıldığı bilinmiyor.

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