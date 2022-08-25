İbrahim Tatlıses son durumu! İbrahim Tatlıses öldü mü? sağlık durumu nasıl?

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki, İbrahim Tatlıses öldü mü? İbrahim Tatlıses son durumu! İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses öldü mü? Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki, İbrahim Tatlıses öldü mü? İbrahim Tatlıses son durumu! İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarılan sanatçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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