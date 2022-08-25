Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı. Olayın detayları araştırılırken İbrahim Tatlıses şoförü kim, merak edildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Peki,, İbrahim Tatlıses şoförü kim?

KAZA HAKKINDA

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonla çarpışan aracında sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için seferber oldu.

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

İBRAHİM TATLISES ŞOFÖRÜ KİM?

İbrahim Tatlıses'in şoförünün Metin Bey olduğu ifade edildi.