İbrahim Tatlıses öldü mü? İBO, İbrahim Tatlıses yaşıyor mu? ( KAZA GÖRÜNTÜLERİ - RESİMLERİ )

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses , Bodrum'da şarampole yuvarlanarak kaza yaptı ve araçta sıkıştı. Tatlıses için bölgeye yardım ekipleri sevk edilirken vatandaşlar İbrahim Tatlıses öldü mü? İBO, İbrahim Tatlıses yaşıyor mu gibi konuları merka etti. Peki, İbrahim Tatlıses öldü mü?

İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde olay olayda sanatçı araçta sıkıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki, İbrahim Tatlıses öldü mü? İBO, İbrahim Tatlıses yaşıyor mu?

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ?

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında dokuz yaşındaki kzı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

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