İbrahim Tatlıses nerede? Sağlık durumu nasıl, hasta mı?
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Her Çarşamba Star Tv ekranlarına gelen İbo Show, izleyiciler tarafından bu hafta da heyecanla bekleniyordu. Ancak İbo Show'u Star TV yayın akışında görmeyenler İbrahim Tatlıses nerede? Sağlık durumu nasıl, hasta mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.
Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show halkın sevgisini kazandı ve izlenmeye devam ediyor. Her hafta ekrana gele İbo Show bu hafta yayın akışında yer almadı. Peki, İbrahim Tatlıses nerede? Sağlık durumu nasıl, hasta mı?
İBRAHİM TATLISES NEREDE?
İbrahim Tatlıses 5 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kadir Gecesi'ni kutladı. Tatlıses, "Bütün Müslüman aleminin mübarek Kadir Gecesi kutlu olsun.!!" ifadelerini kullandı.
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