Son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte İbrahim Tatlıses hakkında birçok konu merak edilmeye başladı. Bu konulardan bazıları da İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses neden vuruldu? Oldu. Peki suikate uğrayan İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses hangi tarihte vuruldu?

Hakkında yapılan haberlerden sonra insanların birçok konuyu merak ettiği İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? Sorusu birçok kişi tarafından araştırma konusu oluştur. Peki suikate uğrayan İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses hangi tarihte vuruldu? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde, sunuculuğunu yapmış olduğu İbo Show programının çıkışında suikaste uğramıştır. Uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses gerçekleşen suikastten 6 saat süren ameliya sonucunda mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

İBRAHİM TATLISES'İN HAYATI

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.

Çocukluğu Ve Sesinin Keşfedilmesi

1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası ve annesi Kürt Kökenlidir . Fakat Zaman zaman etnik kimliği ilgili sürekli farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır.

Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir.Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır: su satmış, çığırtkanlık yapmıştır. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı.1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır.Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.