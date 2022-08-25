Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti. Peki, İbrahim Tatlıses konseri nerede? İbrahim Tatlıses kaza sonrası konser verecek mi? İbrahim Tatlıses konseri iptal mi?

İbrahim Tatlıses konseri nerede? Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti. Peki, İbrahim Tatlıses konseri nerede? İbrahim Tatlıses kaza sonrası konser verecek mi? İbrahim Tatlıses konseri iptal mi? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES KONSERİ İPTAL Mİ?

Bu sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında çıkıştığı araçtan kurtarılan İbrahim Tatlıses'ten yüreklere su serpen görüntüler geldi. Sedyede şarkı söylediği görüntüleri çıkan Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak durumunun iyi olduğunu ve bu akşam konser vereceğini söyledi.

İBRAHİM TATLISES KONSERİ NE ZAMAN?

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.