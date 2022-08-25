Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Peki, İbrahim Tatlıses kızı kim? İbrahim Tatlıses kızları kimler?

İbrahim Tatlıses kızı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Peki, İbrahim Tatlıses kızı kim? İbrahim Tatlıses kızları kimler? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES KIZI KİM?

İbrahim Tatlıses'in 5 kızı bulunmaktadır:

Gülşen Sara Tatlı

Gülden Ferrah Tatlı

Melek Zübeyde Tatlı

Dilan Çıtak

Elif Ada Tatlı

İbrahim Tatlıses'in kaza anında yanındaki kızının kim olduğu ile ilgili henüz bilgi bulunmuyor.

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