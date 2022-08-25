İbrahim Tatlıses kaza videosu! (VİDEO) İbrahim Tatlıses kazası son durum!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses kaza videosu var mı merak edildi. İbrahim Tatlıses kazası son durum!

İbrahim Tatlıses kaza videosu! Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses kaza videosu var mı merak edildi. İbrahim Tatlıses kazası son durum haberimizde...

İBRAHİM TATLISES KAZASI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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