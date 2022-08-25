İbrahim Tatlıses kaza (VİDEOLU) son dakika! İbrahim Tatlıses sağlık durumu ne? İbrahim Tatlıses iyi mi?

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelişme sonrası İbrahim Tatlıses sağlık durumu ne? İbrahim Tatlıses iyi mi merka edildi.İŞte İbrahim Tatlıses kaza haberin detayları…

İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Peki, İbrahim Tatlıses sağlık durumu ne? İbrahim Tatlıses iyi mi?

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NE?

Sevilen sanatçı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Detaylar geliyor…

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