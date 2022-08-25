Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Peki, İbrahim Tatlıses kaza mı yaptı? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza mı geçirdi?

İbrahim Tatlıses kaza mı yaptı? Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Peki, İbrahim Tatlıses kaza mı yaptı? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza mı geçirdi? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES KAZA MI YAPTI?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

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