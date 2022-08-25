Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kaza yaptı. İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl ve İbrahim Tatlıses kaza mı geçirdi soruları gündemde. Peki, İbrahim Tatlıses kaza mı geçirdi? İbrahim tatlıses sağlık durumu nasıl?

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İBRAHİM TATLISES KAZA MI GEÇİRDİ?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı öğrenildi. Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

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