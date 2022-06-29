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İbrahim Tatlıses İsrail konseri nasıl geçti, neler yaşandı? İbrahim Tatlıses ne dedi?

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İbrahim Tatlıses İsrail konseri nasıl geçti, neler yaşandı? İbrahim Tatlıses ne dedi?

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İsrail'de sahneye çıktı. Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi. Peki, İbrahim Tatlıses İsrail konseri nasıl geçti, neler yaşandı? İbrahim Tatlıses ne dedi?

İbrahim Tatlıses İsrail konseri merak ediliyor. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İsrail'de sahneye çıktı. Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi. Peki, İbrahim Tatlıses İsrail konseri nasıl geçti, neler yaşandı? İbrahim Tatlıses ne dedi? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES İSRAİL KONSERİ

Yıllar önce geçirdiği kazadan sonra konserlerine devam eden İbrahim Tatlıses, önceki gün Kudüs'te sahneye çıktı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tatlıses, "Sol elim tutmuyor, dualarınızla ayaktayım" dedi.

"SOL ELİM TUTMUYOR"

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu. Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

İbrahim Tatlıses İsrail konseri nasıl geçti, neler yaşandı? İbrahim Tatlıses ne dedi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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